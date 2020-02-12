Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 21:49
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 21:49

Kayseri 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ağrı'da yarın okullar tatil edildi mi? Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kayseri 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri