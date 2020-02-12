Kayseri 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Kayseri'de13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.