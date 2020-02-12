Kaçak İHA’ya 18 bin TL ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kurallara aykırı İHA uçuranlara ve bu hava araçlarını sisteme kaydettirmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı. Cezanın 9-18 bin lira arasında olacağı hatırlatıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kurallara aykırı İHA uçuranlara ve bu hava araçlarını sisteme kaydettirmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı. Cezanın 9-18 bin lira arasında olacağı hatırlatıldı.
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