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Kaçak İHA’ya 18 bin TL ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kurallara aykırı İHA uçuranlara ve bu hava araçlarını sisteme kaydettirmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı. Cezanın 9-18 bin lira arasında olacağı hatırlatıldı.

Kaçak İHA’ya 18 bin TL ceza
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kurallara aykırı İHA uçuranlara ve bu hava araçlarını sisteme kaydettirmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı. Cezanın 9-18 bin lira arasında olacağı hatırlatıldı.

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