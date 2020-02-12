Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi.
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi.
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