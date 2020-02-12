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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 10:53

'da karantinaya alınan cruise gemisinde 40 kişide daha tespit edildi!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip ölümcül nedeniyle 'da karantinaya alınan cruise gemisinde biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi. Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda geçen hafta karantinaya alınan, 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıktı.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi.

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