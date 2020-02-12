Giresun'da 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Giresun'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eynesil ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın izinli sayılacakları kaydedildi.