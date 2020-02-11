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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 22:47

Son dakika: sınırına askeri sevkiyat

Son dakika haberine göre () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Güvenlik önlemleri altında istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

() tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.




Güvenlik önlemleri altında istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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