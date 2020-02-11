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Kahramana anma töreni

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Kahramana anma töreni
Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.

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