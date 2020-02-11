Kahramana anma töreni Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı. TÜM MANŞETLER