Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.
- Güncel
- 11.02.2020
- Gazete
Kahramana anma töreni
Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, unutulmadı. Giresun'da mezarı başında kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.
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