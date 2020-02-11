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  • 11.02.2020 07:26
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 07:26

'da hareketli anlar! Helikopterler havalandı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane ve Ataşehir merkezli olmak üzere il genelinde 7 ilçede eş zamanlı düzenledi. Düzenlenen operasyona havadan helikopterler de destek verirken, 44 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da hareketli anlar! Helikopterler havalandı

'da helikopter destekli gerçekleştirilen nda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Ataşehir merkezli 7 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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