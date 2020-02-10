Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat Salı günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Zonguldak'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Zonguldak Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Zonguldak Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

11 ŞUBAT OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

ORDU

Ordu'da okullar 11 Şubat Salı günü de tatil oldu.

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.