Kara kutuyu Almanya çözecek Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, ABD Sivil Havacılık Otoritesi ile Boeing de ön rapor için çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Kara kutunun yurt dışına gönderileceği açıklandı. Komisyon, kayıtların incelenmesi için Almanya ve Fransa'ya yazı yazdı. Uçağın enkazının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

P egasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, ABD Sivil Havacılık Otoritesi ile Boeing de ön rapor için çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Kara kutunun yurt dışına gönderileceği açıklandı. Komisyon, kayıtların incelenmesi için Almanya ve Fransa'ya yazı yazdı. Uçağın enkazının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



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