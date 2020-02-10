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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 09:36

merkezli 16 ilde operasyonu

Son dakika haberleri... merkezli 16 ilde, 'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında /PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir polisi FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Balıkesir merkezli 16 il ve 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 14'ü halen görevde, 4'ü ihraç, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış, 1'i emekli, 1'i açıkta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildi. Balıkesir'de 10, Kahramanmaraş'ta 4, Tekirdağ'da 4, Bolu'da 3, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Hatay'da 2, Iğdır'da 2, 'da 2, Aydın'da 2, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Hakkari'de 1, Ardahan'da 1, Giresun'da 1, Afyonkarahisar'da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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