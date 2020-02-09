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  • 09.02.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 17:14

ün ondan bulaştığı iddia ediliyordu! 'den flaş yarasa çorbası açıklaması

’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip ölümcül ün ülkede yapılan yarasa çorbası yüzünden bulaştığı söylenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Çin , "Hatırlatmak isterim ki, sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında ’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronovirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve rakamları duyurdu. Yeni tip koronavirüsün gen dizisini araştırmalar sonucu tamamen tespit ettiklerini ve Dünya Sağlık Örgütü'yle paylaştıklarına vurgu yapan Wei, "Virüs o kadar korkunç değil, virüsü tespit ettik, hastaları da taburcu etmeye başladık. Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç.Türkiye'nin büyük desteğini gördüm. İnanıyorum ki, Çin'in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğiniz ile bu virüsün üstesinden geleceğiz. Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin'de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942'dir. Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır" dedi.

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