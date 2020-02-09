6.8'lik deprem 41 can aldı. Binlerce binada ağır hasara yol açtı. Canını ve malını kurtarabilenler ise fırsatçının eline kaldı
Nakliye masrafı anında dörde katlandı. En yakın mesafe 2 bin liraya çıktı. Bölgeye jandarmanın kamyonları yollandı.
Nakliyeciler, depremden önce 500 lira olan taşıma ücretini 2 bin TL'ye yükseltti.
Fahiş fiyatlar, vatandaşı canından bezdirdi. Devlet, jandarmaya ait 30 aracı ücretsiz nakliye hizmeti için Elazığ'a gönderdi.
Nakliye masrafı anında dörde katlandı. En yakın mesafe 2 bin liraya çıktı. Bölgeye jandarmanın kamyonları yollandı.
Nakliyeciler, depremden önce 500 lira olan taşıma ücretini 2 bin TL'ye yükseltti.
Fahiş fiyatlar, vatandaşı canından bezdirdi. Devlet, jandarmaya ait 30 aracı ücretsiz nakliye hizmeti için Elazığ'a gönderdi.
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