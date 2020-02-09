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'da vicdansız nakliyat

'da kiralardan sonra nakliye ücretleri de dörde katlandı. Hasarlı binalardan taşınmak isteyenler şoka uğradı. Devlet, jandarmaya ait 30 aracı ücretsiz nakliye hizmeti için Elazığ'a gönderdi.

Vicdansız nakliyat
6.8'lik 41 can aldı. Binlerce binada ağır hasara yol açtı. Canını ve malını kurtarabilenler ise fırsatçının eline kaldı
Nakliye masrafı anında dörde katlandı. En yakın mesafe 2 bin liraya çıktı. Bölgeye jandarmanın kamyonları yollandı.



Nakliyeciler, depremden önce 500 lira olan taşıma ücretini 2 bin TL'ye yükseltti.



Fahiş fiyatlar, vatandaşı canından bezdirdi. Devlet, jandarmaya ait 30 aracı ücretsiz nakliye hizmeti için 'a gönderdi.

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