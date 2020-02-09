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Elazığ'da mucize! 3 yıldır felçli olan Kenan Gül depremden sonra yürümeye başladı

Elazığ, 24 Ocak'ta 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. 6.8 şiddetindeki deprem, bir mucizeye tanıklık etti. 3 yıldır felçli olan Gül, sarsıntının ardından ayağa kalkıp yürüyebildi.

Deprem dede
Elazığ, 24 Ocak'ta 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yaşanan korkunç sarsıntının ardından adeta bir mucize yaşandı. Üç yıldır belden aşağısı felçli olan 70 yaşındaki Kenan Gül, depremde yaşadığı korku ve panikle ayağa kalkıp yürümeye başladı! Eşi ve iki kızıyla birlikte devletin kurduğu çadırda kalan Gül, şöyle konuştu:
"Deprem anında kızlarıma kalkın siz gidin dedim. Onlar çıktı ama depremin şiddeti sonradan gelince ben de korktum dışarı çıktım. Üç yıl boyunca yatağa bağlıydım. İşte Allah'ın bir lütfu mu korkumdan mı birden kalkıp dışarıya kadar yürüdüm."




Gül, yeniden yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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