Elazığ'da mucize! 3 yıldır felçli olan Kenan Gül depremden sonra yürümeye başladı





Gül, yeniden yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

, 24 Ocak'ta 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yaşanan korkunç sarsıntının ardından adeta bir mucize yaşandı. Üç yıldır belden aşağısı felçli olan 70 yaşındaki Kenan Gül, depremde yaşadığı korku ve panikle ayağa kalkıp yürümeye başladı! Eşi ve iki kızıyla birlikte devletin kurduğu çadırda kalan Gül, şöyle konuştu:anında kızlarıma kalkın siz gidin dedim. Onlar çıktı ama depremin şiddeti sonradan gelince ben de korktum dışarı çıktım.