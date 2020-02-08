Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi açıklandı. Yapılan son açıklamalara göre, Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.

Saat 8.39'da hissedilen depremin merkez üssü Akhisar ilçesi olarak açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.08 08:39:31 39.0168 27.8508 9.3 -.- 4.0 3.8 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.08 08:39:31)

2020.02.08 08:31:21 38.9692 27.8827 4.5 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 08:26:45 38.9723 27.9193 1.8 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 08:17:11 40.7973 28.9338 17.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.02.08 08:04:07 39.1190 27.8170 11.1 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 07:53:48 36.8495 27.7097 23.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.08 07:10:25 38.9257 28.1553 18.7 -.- 1.6 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA) İlksel

2020.02.08 06:58:15 38.2815 38.8150 6.2 -.- 2.8 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.08 06:53:50 39.0927 27.8140 10.2 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 06:48:00 38.9465 27.9300 5.0 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 06:46:40 39.6543 26.0952 9.4 -.- 3.2 3.1 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.02.08 06:35:12 38.8802 27.7932 5.2 -.- 1.3 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 06:33:53 38.3110 38.7992 6.5 -.- 2.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.08 06:33:44 39.0683 27.8438 5.3 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.08 06:33:53)

2020.02.08 06:25:52 37.9188 28.7502 5.0 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2020.02.08 05:44:28 39.0625 27.8000 5.0 -.- 1.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 05:26:26 38.2753 38.9500 3.2 -.- 1.6 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.08 05:14:42 38.3533 39.0102 6.1 -.- 2.7 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.08 05:12:12 38.9598 27.8777 5.0 -.- 1.1 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 05:09:09 39.0053 27.8583 10.1 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 04:45:14 39.0887 27.8120 11.3 -.- 3.8 3.8 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2020.02.08 04:45:15)

2020.02.08 04:31:53 39.1382 27.8045 7.4 -.- 1.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 04:25:53 39.1595 27.9172 22.2 -.- 1.5 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 04:08:21 39.1445 27.8962 7.6 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 04:03:31 39.1198 27.8030 1.8 -.- 3.1 3.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:53:28 38.9560 27.8720 4.2 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:41:25 38.8313 27.7207 24.8 -.- 0.7 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:41:07 38.9538 27.7808 20.1 -.- 0.9 -.- EROGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:34:02 36.2913 29.5690 10.0 -.- 1.3 -.- HACIOGLAN-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.02.08 03:27:02 39.0537 27.8110 5.0 -.- 2.6 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:21:31 39.0300 27.7985 5.1 -.- 1.2 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 03:16:45 38.3050 38.9712 20.5 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.08 03:05:00 38.8695 27.8858 18.5 -.- 1.4 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 02:55:45 38.3613 39.1428 15.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.08 02:50:56 39.0770 27.8718 12.1 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 02:40:11 39.1372 27.8027 9.5 -.- 1.1 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.08 02:31:00 38.3967 38.9573 2.8 -.- 1.8 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.08 02:21:22 38.1347 38.6785 5.0 -.- 1.7 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.08 01:52:06 38.9363 27.9370 5.0 -.- 0.9 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.08 01:50:11 39.1105 27.8495 3.6 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel