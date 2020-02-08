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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 07:36

hava durumu: Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! ?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 'da kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın buzlanma ve don olaylarına neden olabileceği bildirildi. İstanbul'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Peki, ? İşte 8 Şubat ...

İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika İstanbul hava durumu tahminini açıkladı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Ara ara orta kuvvete etkili olan karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte 8 Şubat İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak. Kar yağışının, sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 3 derece olacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın da buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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