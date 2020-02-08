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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 09:32

'da depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyon! Valilik açıkladı: O 'lı gözaltına alındı

Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.’nin terör örgütü 'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyon!

'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamanın yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte önceki günü yardım dağıtımı sırasında çekilen olumsuz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grubun gelip yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi. Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."

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