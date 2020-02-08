Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz; 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin Haliç Kongre Merkezi'nin binasının dışında çadırda yapılacağı gerekçesiyle kongrenin iptalini istedi ve Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

"KONGRENİN HALİÇ KONGRE MERKEZİ ANA SALONU'NDA YAPILACAĞI İLAN EDİLDİ ANCAK BİNANIN DIŞINDA OTOPARKTA YAPILIYOR"

Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz tarafından yapılan başvuruda; CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca il kongresinin yapılacağı yerin İstanbul Haliç Kongre Merkezi Ana Salonu olarak ilan edildiği hatırlatılarak, "Tarafımızca kongrenin farklı bir adreste, Haliç Kongre Merkezinin binasının dışında yer alan bir otoparkta açık ve net bir adresi bulunmayan ve çadır kurulmak suretiyle seyyar olarak tesis edilen kapalı alan içerisinde yapılacağı tespit edilmiştir" denildi.

İŞTE O BAŞVURU!

Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz'ın Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, CHP'nin 9 Şubat 2020 tarihli 37. Olağan İl Kongresi'nin 2820 Sayılı Kanuna aykırılığı nedeniyle yasaya aykırı olan kongrenin ve sonuçlarının iptaline karar verilmesi talep edildi.

"KONGRE TARİHİ VE YERİ CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINCA İLGİLİ SEÇİM KURULUNA İLAN EDİLMEK SURETİYLE BİLDİRİLDİ"

Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz'ın Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2020 tarihinde 37. Olağan İl Kongresi Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlgili kongre tarihi ve yeri daha önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığınca ilgili seçim kuruluna ilan edilmek suretiyle bildirilmiştir."

"KONGRENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER AÇIK VE TAM ADRES OLARAK ÖNCEDEN İLAN EDİLMESİ ZORUNLU"

"2820 Sayılı Seçim Kanunu'nun 21. ve devamı maddeleri uyarınca söz konusu kongrenin yasal ilan süresi içerisinde, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, kongrenin yapılacağı gün ve saat ile kongrenin gerçekleştirileceği yer (açık ve tam adres olarak) gibi hususların önceden ilan edilmesi zorunlu bulunmaktadır."

"KONGRENİN YAPILACAĞI YER BİNANIN DIŞINDA VE ÇADIR KURULMAK SURETİYLE SEYYAR ALAN TESİS EDİLDİ"

"Parti İl Başkanlığınca ilan edilen hususlarda söz konusu il kongresinin yapılacağı yerin İstanbul Haliç Kongre Merkezi Ana salonu olduğu ilan edilmesine rağmen, tarafımızca kongrenin farklı bir adreste, Haliç Kongre Merkezinin binasının dışında yer alan bir otoparkta açık ve net bir adresi bulunmayan ve çadır kurulmak suretiyle seyyar olarak tesis edilen kapalı alan içerisinde yapılacağı tespit edilmiştir"

"ANAYASA VE SEÇİM KANUNUNA AYKIRI…"

"Kongrenin yapılacağı yerin, ilan edilen adresten farklı bir yer olması ve delegelerin ve partililerin ilgili kongreye tam ve etkin olarak katılım sağlamalarını imkansız kılmaktadır. Bu nedenle söz konusu il kongresi neticesinde belirlenecek yönetim seçimi şeffaf olmayarak usulsüz şekilde gerçekleşecektir. Bu husus açıkça anayasaya, seçim kanununa muhalefet oluşturmaktadır. Geçmişte emsal aykırılıktan il ve ilçe kongrelerinin iptaline karar verildiği bilinmektedir."

"KONGRENİN İPTALİNE KARAR VERİLSİN"

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığınca yapılacak olan 9 Şubat 2020 tarihli 37. Olağan İl Kongresi'nin yukarıda belirttiğimiz haklı sebeplerimizden dolayı ilgili kongrenin iptaline karar verilmesini Sayın başkanlığınızdan (Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu) saygılarımızla talep ederiz."

KURULTAYIN YAPILACAĞI MEKÂNIN DURUMUNU ARAŞTIRMADAN KARAR ALDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı; 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongremiz, 9 Şubat 2020 Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Kongremiz çoğunluk sağlanması durumunda saat 08.00'de; çoğunluk sağlanamaması durumunda ise saat:11.00'de toplanacaktır" deniliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı; kurultayın yapılacağı mekânın durumunu araştırmadan karar aldı ve adres olarak Haliç Kongre Merkezi gösterildi. Ancak Haliç Kongre Merkezi, aynı tarihte salonlarında üç düğün olduğunu, düğünlerden birine de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını belirterek, kurultayın yapılmasının mümkün görünmediğini bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı; kurultay takvimi sıkışık olduğu gerekçesiyle Haliç Kongre Merkezi'nin otoparkına çadır kurdurarak kurultayın burada yapılmasına karar verdi. 2 milyon TL harcama yapılarak otoparka çadır kuruldu.

KENAN KIRAN / SABAH