

Erdoğan, "Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Bizler de şehadete ürkerek korkarak değil, adeta sevgili peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi.