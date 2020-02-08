Başkan Erdoğan, Van'daki çığda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Erdoğan, "Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Bizler de şehadete ürkerek korkarak değil, adeta sevgili peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.