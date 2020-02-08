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Başkan Erdoğan'dan şehidine son görev

Başkan , 'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan için 'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Van şehidine son görev
Başkan Erdoğan, 'daki çığda şehit olan için 'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.


Erdoğan, "Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta 'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Bizler de şehadete ürkerek korkarak değil, adeta sevgili peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi.

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