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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 10:49

'da operasyonu

'da terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da El Kaide operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada terör örgütü 'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere elaman kazandıran şahıslar olduğunu tespit etti.

Polisin yaptığı çalışma sonrasında terör örgütüne eleman kazandırdığı öne sürülen Mustafa B., Recep T., ve Mehmet Şefik K. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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