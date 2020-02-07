Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.57'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.48 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4 olarak açıkladı.
7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.07 22:38:50 38.2367 38.8037 18.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.07 22:35:10 35.5307 27.5817 87.1 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2020.02.07 22:26:50 38.3465 39.0517 8.7 -.- 2.2 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.07 22:13:24 38.3248 39.1935 15.9 -.- 1.6 -.- UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.07 21:57:56 39.0332 27.8718 2.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 21:51:46 38.3217 38.8127 16.3 -.- 1.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.07 21:34:28 38.9955 27.8447 11.3 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 21:33:25 38.1548 42.4308 16.7 -.- 1.6 -.- EKINLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.02.07 21:08:30 38.9780 27.8345 11.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:55:48 39.0337 27.8610 10.1 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:52:18 38.9843 27.9185 5.0 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:39:14 38.3063 39.1152 11.9 -.- 1.8 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.07 20:25:10 38.3177 39.3128 19.7 -.- 2.1 -.- ALBAYRAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.02.07 20:23:42 38.9842 27.8637 13.2 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:21:40 38.4703 39.4480 5.7 -.- 2.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.07 20:20:56 38.4882 39.4417 6.8 -.- 2.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.07 20:17:56 39.0000 27.8443 11.8 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:15:27 39.0087 27.8087 3.8 -.- 1.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.07 20:12:13 38.3737 39.2280 17.8 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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