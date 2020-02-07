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  • 07.02.2020 14:56
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 14:56

'ta 'nün "gaygubet evleri"ne operasyon: 5 gözaltı!

'ta 'nün "gaygubet evleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 5 gözaltı!

'ta /'nin "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' evlerinden hareketle 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, mahkemesince aranan Yüksel A., Kadirli mahkemesince aranan Saliha Ç., mahkemesince aranan Ahmet B., mahkemesince aranan sağlık çalışanı iken ihraç edildiği öğrenilen Rukiye B. ve mahkemesince aranan öğretmen iken ihraç olduğu öğrenilen Muhammet S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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