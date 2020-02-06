Son dakika: Külliye'de kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.
Sıcak konuların da görüşülmesi beklenen toplantıda kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de ekonomiyle ilgili gelişmeler ve terörle mücadele olacak.
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