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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 17:42

Son dakika: Külliye'de kritik toplantı başladı

Son dakika haberine göre , Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 17.20'de başladı.

Külliye'de kritik toplantı başladı

, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.

Sıcak konuların da görüşülmesi beklenen toplantıda kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de ekonomiyle ilgili gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

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