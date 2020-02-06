Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların yakınları hastanede bekleyişini sürdürüyor. Kazanın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralıların yakınlarını bilgilendirmek amacıyla hastanede kriz bilgilendirme alanı oluşturuldu.
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