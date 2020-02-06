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  • 06.02.2020 16:32
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 17:00

'deki uçak sı sırasında ilk onu aradı: Aynur biz düştük"

’de pistten çıkarak geçiren Pegasus uçağında bulunan yolucular yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Kazada yalanan 42 yaşındaki ’un annesi , kazayı gelini ’tan öğrendiğini söyledi. Oğlunun iş dolayısıyla ’e gittiğini ve kaza anında gelini arayıp, "Aynur biz düştük" dediğini anlatan Ulus, "Onun haberini verdi, gece bindik, sabah buradaydık. Suratında yarası var. Elmacık kemiği kırık, kaşının üstünde yarık var, yanağında, dizinde var" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların yakınları hastanede bekleyişini sürdürüyor. Kazanın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralıların yakınlarını bilgilendirmek amacıyla hastanede kriz bilgilendirme alanı oluşturuldu.

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