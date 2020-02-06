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  • 06.02.2020 21:41
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 21:41

Okul servislerine denetim! 329 araç trafikten men edildi

2019-20 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimler arttırıldı. 3-4-5 Şubat tarihlerinde yapılan denetimler sonucunda 329 araç trafikten men edildi.

Okul servislerine denetim! 329 araç trafikten men edildi

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla velilerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 3-4-5 Şubat'ta okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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