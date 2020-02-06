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  • 06.02.2020 16:23
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:23

'ta önemli gelişme! İmzalar atıldı, tarih belli oldu!

Son dakika haberleri… ve ile HIZAL arasında imzalanan anlaşmada Projesi’nin için yapılacak tesisin 2022 yılında tamamlanması için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Anlaşma kapsamında yapılacak tesis, milli muharip uçağın geliştirilmesi için olası yıldırım akımlarına doğrudan ve dolaylı etkilerin test edilebileceği belirtildi.

Milli Muharip Uçak'ta önemli gelişme!

ve ile HIZAL arasında için yıldırım test tesisi yapılmasına ilişkin bir sözleşme imzalandı.

CİDDİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK
İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. , " Başkanlığımızın destekleri ile bu testleri tesislerimizde gerçekleştirmek ciddi bir avantaj sağlayacak. Testler aynı zamanda birer Ar-Ge projesi gibi değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok test merkezini daha şirketimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

HIZAL Genel Müdürü Prof. Dr. Mizrahan Hızal ise, "Böyle önemli testleri yerli imkanlarla yapmamız eksiklerin yerinde tespit edilmesi açısından önem arz ediyor. Bu testleri gerçekleştirecek olan tesisin imar edilmesi aşamasında firmamızı layık gördükleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

4 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK
Yıldırım test tesisi, 'nin en önemli projeleri arasında yer alan milli muharip uçağın geliştirilmesi aşamasında yıldırımın doğrudan ve dolaylı etkilerinin test edilebileceği yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Tesisin altyapısı ise yüksek gerilim konusunda tecrübeli HIZAL şirketi tarafından yapılacak. Milli muharip uçağın zorlu hava koşullarında yıldırım kaynaklı hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.

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