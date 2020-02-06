Kütahya ve Kastamonu'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin Kütahya ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve MEB 7 Şubat Kütahya ve Kastamonu'da kar tatili için açıklama geldi mi? Kütahya ve Kastamonu okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Kütahya ve Kastamonu Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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