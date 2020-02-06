Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.
- Güncel
- 06.02.2020
- Gazete
FETÖ baskını 8 gözaltı
Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.
- 40 metreden çakıldı! İşte o anlar
- Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır
- DEAŞ’lı sınır dışı edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.