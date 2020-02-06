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FETÖ baskını 8 gözaltı

Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

FETÖ baskını 8 gözaltı
Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

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