FETÖ baskını 8 gözaltı Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

Kayseri'de dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İhraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi kelepçelendi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. TÜM MANŞETLER