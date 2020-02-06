Bugünkü
Takvim

92 milyon toplandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı. 63 milyon 913 bin 446 liranın banka hesaplarından, 27 milyon 902 bin 300 liranın ise SMS'lerden geldiği açıklandı.

92 milyon toplandı
AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı. 63 milyon 913 bin 446 liranın banka hesaplarından, 27 milyon 902 bin 300 liranın ise SMS'lerden geldiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri92 milyon toplandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri