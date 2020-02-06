92 milyon toplandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı. 63 milyon 913 bin 446 liranın banka hesaplarından, 27 milyon 902 bin 300 liranın ise SMS'lerden geldiği açıklandı.
- Güncel
- 06.02.2020
- Gazete
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