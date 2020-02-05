İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
- Güncel
- 05.02.2020
- Gazete
88 terörist imha edildi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
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