88 terörist imha edildi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İ çişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. TÜM MANŞETLER