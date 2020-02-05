Bugünkü
Takvim

88 terörist imha edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

88 terörist imha edildi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü terör örgütünü temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çataklı, güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri88 terörist imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri