Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
AYRINTILAR GELECEK...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
AYRINTILAR GELECEK...
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