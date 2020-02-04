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: merkezli 11 ilde u

haberi... merkezli 11 ilde 'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı başlattı.

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