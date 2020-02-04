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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:35

korkusu bunu da yaptırdı! 'da maske takmayan kadına tekme dayak!

’in kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılıp yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan ülke genelinde büyük paniğe neden oldu. Koronavirüs’ün sıfır noktasından gelen son görüntüler ise halkın tedirginliğini gözler önüne serdi. Dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın yetkililer tarafından tekme dövüldü.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü kontrol edilememiş ve kısa sürede yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti. Son gelen bilgiler ışığında ise virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 427'yi bulmuş durumda. Hal böyle olunca virüsün çıkış yeri olan Wuhan'da maske kullanımı da son derece artarken, dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın, yetkili tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntüler kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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