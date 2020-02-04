FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 54 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 48 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.