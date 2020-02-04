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  • 04.02.2020 17:52
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:52

'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre 'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal eden, kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

O ilimizde uyuşturucu operasyonu! 7 kişi yakalandı

'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden, kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de katıldığı operasyonda, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

Operasyonda, M.C, M.S, C.B, İ.K, D.S, M.A ve M.K, gözaltına alındı.

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