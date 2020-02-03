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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 05:56

Son dakika: 'da 5 dakikada 5 meydana geldi

Son dakika haberi... ve verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 meydana geldi.

Manisa'da art arda depremler

ve verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 meydana geldi.

İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı.

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