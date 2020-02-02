Son dakika haberi... Hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 3 Şubat hava durumu uyarıları...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden alınan bilgiler doğrultusunda, çarşamba günü kuvvetli yağmur etkili olacak ve hava sıcaklığı en düşük 12 en yüksek 15 derece olacak. Perşembe günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 6 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 2 derece olacak. Kar yağışı cuma günü hafif kar olarak etkisini sürdürecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de ( Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Batı Karadeniz'de gece saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.