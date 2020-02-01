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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 19:09

'de faaliyet gösteren sondaj gemisi açıklarında

'de faaliyet gösteren sondaj gemisi, 'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi. Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

'de faaliyet gösteren sondaj gemisi, 'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

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