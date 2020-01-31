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  • 31.01.2020 08:39
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 08:39

: Türkiye'de peş peşe korkutan depremler! 31 Ocak AFAD listesi

Son dakika haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 31 Ocak tarihli listesi yayımlandı. Kandilli'den alınan verilere göre, bugün Akdeniz'de saat 07.34'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 08.12'de Elazığ Sivrice'de yerin 81. kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. İşte 31 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

31 Ocak son depremler

... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de saat 07.34'de 4.4, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Sürek Köyü'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son depremler listesini haberimizde toparladık. İşte 31 Ocak Cuma son depremler listesi...

ELAZIĞ'DA 3.5'LİK DEPREM

31 Ocak Cuma günü saat 08.12'de Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Sürek Köyü'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşti.

AKDENİZ'DE SARSINTILAR SÜRÜYOR

Merkez üssü Akdeniz Muğla açıklarında birkaç gündür sarsıntılar sürüyor. Dün saat 14.21'de yerin 12.11 kilometre altında en yüksek 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Aynı bölgede bugün saat 07.34'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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