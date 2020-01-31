İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.O'nun (25) evinde silah ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Satıkadın Mahallesi'ndeki adresinde yaptıkları aramada 42 santimetre uzunluğunda patlamamış top mermisi, 89 boş mermi kovanı, 7 tabanca mermisi, av tüfeği ve 65 fişek, iki kuru sıkı tabanca, iki şarjör ile kılıç ele geçirdi.

Top mermisi, bomba imha uzmanınca evden alındı.

"SÜS EŞYASI OLARAK KULLANIYORDUM"

Gözaltına alınan F.O'nun emniyetteki ifadesinde Kurtboğazı Barajı'nda bulduğu top mermisini süs eşyası olarak kullanmak için evine getirdiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.