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  • 31.01.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:55

Altının kilogram fiyatı 303 bin 800 liraya yükseldi!

ve 'nda standart altının kilogram fiyatında bir önceki güne göre artış yaşandı. Standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükselirken tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 539 bin 452,25 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı 303 bin 800 liraya yükseldi!

ve 'nda () standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 400 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 303 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 834 milyon 906 bin 491,59 lira, işlem miktarı ise 2.766,83 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 539 bin 452,25 lira oldu.

Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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