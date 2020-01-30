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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:35

: Akdeniz'de depremler sürüyor! Muğla açıklarında 4.2'lik deprem

Son dakika haberi... Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Marmaris açıklarında saat 08.43'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte 'nden alınan verilere göre, 30 Ocak listesi...

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 08.43'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.4 kilometre altındaki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

4.2'lik depremin ardından 3 dakika sonra aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde yerin 7.7 kilometre altında bir deprem daha gerçekleşti.

İşte depremin merkez üssü;

SON DEPREMLER

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