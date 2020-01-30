Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 08.43'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5.4 kilometre altındaki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
4.2'lik depremin ardından 3 dakika sonra aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde yerin 7.7 kilometre altında bir deprem daha gerçekleşti.
İşte depremin merkez üssü;
SON DEPREMLER
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