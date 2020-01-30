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  • 30.01.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:25

Rus savaş gemisi Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının filosuna bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi '', Boğazı'ndan geçerek 'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Saat 15.00 sıralarında 'nden Boğazı'na giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi '', saat 16.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. 'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti.

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