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  • 30.01.2020 11:43
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:43

'ın tazminat davasına mahkemeden ret!

Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası mahkemece reddedildi.

Yavaş'ın tazminat davasına mahkemeden ret!

Yavaş, avukatı Balkan Şencan aracılığıyla, katıldığı televizyon programında kendisini terör örgütleriyle beraber hareket etmekle suçlayan Şahin hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

25. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları katıldı.

Yavaş'ın avukatı, müvekkilinin belediye başkanlığı için aday olduktan sonra karalama kampanyalarına maruz kaldığını, davalı 'in de katıldığı televizyon programında müvekkilini terör örgütleri ve DHKP-C ile hareket etmekle suçladığını söyledi.

Siyasi geçmişi de dikkate alındığında Yavaş'ın terör örgütleriyle hareket etmesinin söz konusu olamayacağını bildiren avukatı, Şahin'in beyanlarının iftira ve hakaret boyutunda olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Davalı Fatih Şahin'in avukatı ise müvekkilinin sözlerinde hakaret içeriği bulunmadığını savunarak, "Gerek yöneticilerinin, gerekse PKK'nın sözde yöneticilerinin seçimlerle alakalı beyanatları müvekkilimizin bu yönde ifade kullanmasına sebebiyet vermiştir. Sarf edilen sözler siyasi eleştiri boyutunda kalmış, hakaret boyutuna erişmemiştir." dedi.

Davalı avukatı, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

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