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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:18

Malatya'da 9 ilçede daha yarıyıl tatili uzatıldı! Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Elazığ'da tüm ilçelerde, Malatya'da ise 4 ilçede yarıyıl tatili süresinin uzatıldığını duyurmuştu. 'nden yapılan açıklamada 9 ilçede daha okulların tatil süresinin uzatıldığı bildirildi. Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? MEB'in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Deprem bölgelerinde okullarda tatil sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama ile gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. Buna göre, Elazığ'ın tüm ilçelerinde, Malatya'nın 4 ilçesinde yarıyıl tatilinin uzatıldığı bildirilmişti. gelen bilgilere göre, 9 ilçede daha tatil süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

Buna göre, okullar 10 Şubat'ta, üniversite ise 17 Şubat'a açılacak.

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