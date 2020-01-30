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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 08:56

'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu

'de, polis ekiplerince düzenlenen, son yılların en geniş kapsamlı cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda 220 bin 991 hap, 57 bin 285 geciktirici jel ve yaklaşık 350 bin performans artırıcı hap elde etmeye yarayan 16 kilogram sildenafil ham maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Gıda Çarşısı içindeki depoda, cinsel içerikli kaçak ürünler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu depoya baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 220 bin 991 performans artırıcı hap, 57 bin 285 geciktirici jel, 10 bin 113 performans artırıcı çikolata ve macun, 144 bin etiket ve boş kapsül, yaklaşık 350 bin performans artırıcı hap elde etmeye yarayan 16 kilogram sildenafil, 20 litre geciktirici sprey ve boş kapsüllerin içine ham maddeyi doldurmakta kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili M.T., S.T. ve G.Y. gözaltına alındı. 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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