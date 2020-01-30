30 Ocak Perşembe günü dolar ve eurodaki güncel durum, özellikle piyasaların kapanış saatinde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dolar ve euroda inişli çıkışlı seyir devam ederken on binlerce kişi güncel döviz kurlarını internet üzerinden anlık olarak öğrenmek için araştırma yapıyor. Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9731'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9603'ten tamamladı. İşte 30 Ocak dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO GÜN SONU NE KADAR OLDU?