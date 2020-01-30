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  • 30.01.2020 17:49
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:49

ve gün sonu ne kadar oldu? 30 Ocak dolar ve alış satış kaç TL? İşte

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler gün sonu ve fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. İstanbul serbest piyasada bugün dolar 5,9680 liradan, avro 6,5760 liradan güne başladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu saatlerde 5,98'den işlem görüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 303 bin 740 liraya yükseldi. İşte 30 Ocak canlı dolar ve fiyatları

30 Ocak Perşembe günü dolar ve eurodaki güncel durum, özellikle piyasaların kapanış saatinde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dolar ve euroda inişli çıkışlı seyir devam ederken on binlerce kişi güncel döviz kurlarını internet üzerinden anlık olarak öğrenmek için araştırma yapıyor. Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9731'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9603'ten tamamladı. İşte 30 Ocak dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO GÜN SONU NE KADAR OLDU?

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