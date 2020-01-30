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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Demek ki iyi yoldayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen İsrail gazetesinin, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesine yorum yaptı: Demek ki iyi yoldayız. Türkiye, Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de oyunlarını bozuyoruz.

Demek ki iyi yoldayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen İsrail gazetesinin, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesine yorum yaptı: Demek ki iyi yoldayız. Türkiye, Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de oyunlarını bozuyoruz.

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