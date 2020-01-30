Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Demek ki iyi yoldayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen İsrail gazetesinin, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesine yorum yaptı: Demek ki iyi yoldayız. Türkiye, Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de oyunlarını bozuyoruz.
- Güncel
- 30.01.2020
- Gazete
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