Son dakika depremi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, saat 14.14'te Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 29 Ocak son depremler listesi...

Merkez üssü Kırkağaç olan 3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.1 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER