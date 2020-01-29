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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 14:51

: Manisa'da korkutan bir deprem daha! 29 Ocak

haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.1 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 29 Ocak tarihli listesi...

Manisa'da korkutan bir deprem daha!

depremi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, saat 14.14'te Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 29 Ocak listesi...

Merkez üssü Kırkağaç olan 3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.1 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

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