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  • 29.01.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 17:57

'te feci : 5 yaralı

’te otomobilin devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu’yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep’e dönerken geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye- kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.

da sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu'yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep'e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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