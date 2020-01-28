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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 19:29

Kırmızı bültenle aranan lı rapçı 'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan sanatçısı , 'da gözaltına alındı. İranlı rap sanatçısının kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan sanatçısı , 'da gözaltına alındı.

kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi. İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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